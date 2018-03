Le 6 tecnologie più innovative dal 2018

Ecco a voi di seguito, un articolo completo delle tecnologie emergenti di questi tempi, ormai una realtà concreta, che ci accompagna ogni giorno nelle nostre azioni più quotidiane agevolandoci la vita!

Tantissimi sono gli esempi riportati in quest’articolo; come la moneta digitale che ormai sta diventando diffusa per effettuare gli acquisti;oppure delle cuffiette che permettono di tradurre ciò che diciamo in un’altra lingua a noi sconosciuta; la possibilità di godersi un viaggio dentro un automobile che guida da sola, un robot domestico in casa che si occupa al posto nostro della nostra abitazione oppure scambiare dati, foto e tanto altro attraverso gli smartphone con un’applicazione wireless!

I vantaggi della tecnologia NFC

Il termine NFC indica Near Field Communication, che tradotto sarebbe “comunicazione in prossimità”. Ma come funziona la tecnologia NFC? Semplicemente attraverso questo software, il dispositivo è capace di mettere in comunicazione un secondo cellularevicino, sfruttando una connettività a corto raggio.

La sua funzione è limitata ad un campo di pochi centimetri di distanza tra i dispositivi. Queste nuova tecnologia, che nel giro di un’anno sarà installata su 2 di 3 cellulari che verranno prodotti, permettendo al cliente di poterla usare per scambiare file, effettuare pagamenti, ascoltare musica senza fili, e tante altre nuove funzioni.

L’auto che guida da sola

Presto sarà una realtà presente nella vita di ognuno di noi, possedere un’auto a guida automatica, che permetterà in maniera del tutto autonoma di percorrere strade, effettuare sorpassi e godersi il tragitto con la guida senza pilota.

Queste auto autonome, dotate di auto guida, permettono al passeggero di svolgere diverse attività durante il percorso. Concentrando l’autista nell’uso del cellulare, nella lettura di un libro o chissà quale altra attività. Queste macchine dotate di pilota automatico, vi faranno dimenticare la noia di affrontare il traffico lungo ore o la noiosa autostrada. Una realtà che sarà concreta in pochi anni, si pensa già che dal 2020 queste auto che guidano da sole, saranno in circolo nelle nostre strade.

Contenuti multimediali gratis

Di questi tempi, i nostri brani preferiti sono reperibili ovunque su internet grazie alle illimitate risorse di cui disponiamo, infatti, la cultura multimediale grazie ai nuovi software disponibili, è presente in ogni parte del mondo grazie alle nuove applicazioni, software e piattaforme tv economiche.

Come Kodi, un software del tutto gratuito che permette a chi non ha le possibilità economiche di poter ascoltare della musica, e non solo.

Robot domestici

Come fosse uscito da un film di fantascienza, questa tecnologia 3dè già disponibile e in commercio, mettendo a disposizione un robot domestico dalle sembianze umanoidi, che compie mansioni di pulizie casalinghe e non solo, dando un aiuto concreto in casa!

Una tecnologia del futuro, come il rapsberry pi 3 che è un microcomputer in grado di funzionare perfettamente, tutte informazioni che sono reperibili dal sito di robot italy, che spiega tutte le caratteristiche dei software. I prezzi di questa tecnologia? Accessibile a tutti, una fascia che va dai 35€ ai 75€, dipende dai modelli.

Google Pixel Buds

Un’idea innovativa e originale quella avviata dalla campagna google, che tra i tanti prodotti messi in mostra, ha creato questi auricolari, i “Pixel Buds”.Permettono la traduzione in tempo reale, con tutte le lingue supportate da google translate, tra cui ovviamente il traduttore inglese – italiano.Google si impegnerà ad ascoltare e poi a tradurre per darvi la capacità di comunicare in diverse lingue.

Queste fantastiche cuffie sono già in commercio su amazon, delle piccole cuffiette ma il prezzo in euro è di circa 179, contro i 159$.

La Blockchain

La tecnologia Blockchain ha iniziato a emergere sul finire del 2014. La Blockchain è un nuovo sistema con l’obiettivo di cambiare il sistema dell’economia, modificando la base dei concetti delle transazioni digitali, offrendo sicurezza e fiducia.

Questa tecnologia porta grandi benefici in termini sicurezza sulle informazioni personali, privacy ed eliminazione delle terze parti, data la sua impossibile crittografica, garantisce una sicurezza ai massimi livelli.

La criptovaluta di questi tempi sta acquistando molta fama tra i media, mettendosi in luce come un’ottima valuta per lo scambio e l’acquisto di beni,il bitcoin sarà potenzialmente la moneta del futuro.