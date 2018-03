Le Azzurre del rugby preparano il “Sei Nazioni” a Gallarate

Grande appuntamento allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” delle Azalee a Gallarate. Ospite del Malpensa Rugby, la nazionale italiana femminile di rugby si allenerà per preparare la trasferta in Galles per il “Sei Nazioni”.

L’appuntamento è per il giorno 8 marzo dalle 16.00 alle 18.30; l’allenamento sarà a porte aperte.

Sarà uno splendido modo per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna.