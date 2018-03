Le bolle giganti di Michele Cafaggi al Pasta. Sabato c’è il Don Giovanni

Gli appuntamenti del Teatro Giuditta Pasta di Saronno per il fine settimana vedono sabato 17 marzo, con uno tra i titoli più famosi nel genere: “Don Giovanni”. Domenica 18 marzo il teatro è già tutto esaurito per l’ultimo spettacolo dedicato ai bambini, che vedrà protagonisti sul palco Michele Cafaggi e le sue bolle di sapone giganti. Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Sabato 17 marzo 2018 | ore 20.30

Fantasia in Re presenta

DON GIOVANNI

melodramma giocoso in due atti di W. A. Mozart

su libretto di Lorenzo da Ponte

coro dell’Opera di Parma

M° del coro Emiliano Esposito

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

M° concertatore e direttore Stefano Giaroli

regia di Pierluigi Cassano

scene e costumi Arte Scenica – Reggio Emilia

una produzione Fantasia in Re

Don Giovanni – Marzio Giossi Leporello – Alberto Bianchi Donna Elvira – Renata Campanella Donna Anna- Hiroko Morita Don Ottavio – Alessandro Viola Zerlina – Scilla Cristiano Masetto – Lucas Moreira Cardoso

Il Commendatore – Massimiliano Catellani

È un melodramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte: è la seconda delle tre opere italiane che il compositore austriaco scrisse e venne composta tra il marzo e l’ottobre del 1787, quando Mozart aveva 31 anni. L’opera debuttò al Teatro degli stati di Praga e solo l’anno successivo a Vienna con un cambiamento del libretto. Il Don Giovanni è considerato uno dei massimi capolavori di Mozart, ma anche della storia della musica: in esso si realizza un perfetto equilibrio tra comico, con le caratterizzazioni di Leporello e Masetto, e tragico, nello scontro tra il mondo delle leggi morali e l’opposizione del protagonista. Don Giovanni è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne; pur di conquistarle, ricorre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la menzogna. Biglietti: intero € 30 – ridotto over70 € 27 – gruppi organizzati € 25 – ridotto under26 € 15

Domenica 18 marzo 2018 | ore 16.00

Michele Cafaggi in CONTROVENTO

di e con Michele Cafaggi

regia Ted Luminarc

musiche originali Marco Castelli

luci Claudio Morando

scenografie Officine Cervino

grafica e decorazioni: Izumi Fujiwara, Stefano Turconi

costumi e sartoria: Franca Brenda, Letizia Di Blasi

produzione STUDIO TA-DAA!!

Leggerezza, armonia, magia, clownerie e le immancabili bolle di sapone di Michele Cafaggi ci faranno volare a bordo di un biplano giallo alla ricerca di ciò che conta davvero. Oggi è grande festa in Teatro! È il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura!

Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani … Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più care. Uno spettacolo dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato. Controvento è il nuovo spettacolo in “solo” di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica delle bolle di sapone. Ogni spettacolo nasce da una ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le

storie da raccontare. Spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a momenti di divertimento adatti a un pubblico di ogni età. Biglietti: intero € 8 – ridotto under12 € 6.