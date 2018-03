Dopo le dimissioni il Pd Tradatese sceglie la gestione collegiale

Dopo le dimissioni dei vertici cittadini del partito martedì 13 marzo, a Tradate, si è riunita l’assemblea del Circolo PD.

In seguito all’annuncio del Segretario Santi Raineri e della Vice Segretaria Laura Biffi il direttivo di circolo ha ritenuto in questa fase di intraprendere una gestione collegiale del partito, le cui assemblee verranno convocate aprendole a tutti gli iscritti.

Il circolo sarà aperto tutti martedì sera per affrontare questioni di politica nazione ma anche per un supporto all’attività amministrativa e consiliare. D’accordo con la segreteria provinciale il Partito a Tradate continuerà quindi la sua presenza sul territorio e il suo ruolo attivo nella comunità tradatese.

«Ho appreso con dispiacere della decisione del Segretario e del Vice Segretario di rassegnare le dimissioni – spiega il segretario provinciale PD Samuele Astuti -. A loro va il mio ringraziamento per aver retto il partito in questi anni. Un grande sostegno da parte della segreteria provinciale alla comunità democratica di Tradate. Il Partito Democratico, a qualsiasi livello, ha bisogno, a maggior ragione in questa contingenza, delle energie, della presenza e dell’impegno di tutti».