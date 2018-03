Le donne si raccontano per l’8 marzo

Il Collettivo Lilith di Gallarate presenta la sera dell’8 marzo l’evento “Le donne si raccontano”.

Il recital di condivisione si terrà alla coop Cuac (via Torino 64), dalle 21: una serata dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, una serata di condivisione con quello che le Donne hanno scritto per noi…e per sé.

«Le Donne hanno risposto in tante a questa iniziativa, spontanea, di raccontare qualcosa di sé, un ricordo, un’esperienza, una riflessione, una poesia».

A fine serata rinfresco per tutti.