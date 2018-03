Le elezioni in programma nei prossimi mesi

La campagna elettorale non è finita, o almeno non per tutti. Archiviate le elezioni politiche e regionali dello scorso 4 marzo si vedono già all’orizzonte le nuove scadenze elettorali.

Le prime e più ravvicinate interessano gli elettori del Molise e del Friuli Venezia Giulia che andranno alle urne rispettivamente il 22 e il 29 aprile per rinnovare il Consiglio regionale.

Infine, tra un paio di mesi si vota anche in provincia di Varese. Tra maggio e giugno, infatti, sono previste le elezioni amministrative in 794 comuni italiani.

Tra questi nella nostra provincia ci sono Agra (379 abitanti), Azzate (4.554 abitanti), Jerago con Orago (5.084 abitanti), Lonate Pozzolo (11.748 abitanti) e Venegono Superiore (7.180 abitanti).