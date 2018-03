“Le forme dell’amore”, al Cinema Incontro torna il cineforum

Lunedì 9 aprile, presso il Cinema Incontro di Besnate, tornerà l’atteso appuntamento con la cultura cinefila: il cineforum primaverile dal titolo “Le forme dell’amore”. Un’occasione, per gli spettatori, di apprezzare una rassegna di ottimi film commentati e di riflettere su tematiche inerenti alle varie declinazioni del sentimento. La manifestazione si articolerà in sei appuntamenti, per altrettanti lunedì. Ecco la programmazione:

09/04 LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE: Regia di Woody Allen, con Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet;

16/04 CUORI PURI: Regia di Roberto De Paolis, con Barbora Bobulova, Selene Caramazza, Edoardo Pesce e Simone Liberati. Tre nomination al premio Nastro d’argento 2017 (miglior regista esordiente, miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista)

23/04 LE COSE CHE VERRANNO: Regia di Mia Hansen-Løve, con Isabelle Huppert e André Marcon. Premiato con l’orso d’argento al 66° Festival di Berlino 2016 per la migliore regia.

07/05 LOVELESS: Regia di Andrey Zvyagintsev, con Maryana Spivak, Aleksey Rozin e Matvey Novikov. Premio della giuria al Festival di Cannes 2017, premiato agli European Film Awards 2017 per la miglior regia e per la migliore colonna sonora, premio Cesar 2018 per il miglior film straniero e candidato all’Oscar 2018 come miglior film straniero.

14/05 TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI: Regia di Martin Mc Donagh, con Frances Mc Dormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell. Vincitore di due premi Oscar 2018 (migliore attrice protagonista e migliore attore non protagonista), quattro Golden Globe 2018 (migliore film drammatico, migliore attrice in un film drammatico, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura) e premio Osella per la migliore sceneggiatura alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2017.

21/05 LA FORMA DELL’ACQUA: Regia di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon II, Richard Jenkins, e Octavia Spencer. Vincitore di quattro premi Oscar 2018 (miglior film, migliore regia, migliore scenografia e migliore colonna sonora), due Golden Globe 2018 (migliore regia e migliore colonna sonora) e leone d’oro per il miglior film alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2017.

La conduzione delle serate sarà affidata, come da tradizione, ad una equipe di esperti e professionisti di estrazione e sensibilità differenti, in modo da offrire agli spettatori prospettive diverse. Il gruppo è formato dagli psicologi e psicoterapeuti Daniela Ciorciaro e Luciano Cirino; dall’Assessore alla Cultura del Comune di Besnate, Giuseppe Blumetti; dal referente di A.C.E.C. (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) per la Diocesi di Milano, nonché direttore della rivista dell’associazione “SdC”, Don Gianluca Bernardini; dall’insegnante Marco Parravicini e dal coadiutore della Parrocchia S. Giovanni Battista di Desio, Don Pietro Guzzetti. Accanto a loro, anche quest’anno offrirà il proprio prezioso

contributo Alberto Pellai, medico, ricercatore presso l’Università degli studi di Milano e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Tutte le informazioni sull’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Besnate, A.C.E.C. Milano e Pro Loco di Besnate, sono facilmente consultabili sul sito www.cinemaincontro.com, con possibilità di acquistare on line e senza costi aggiuntivi il biglietto ordinario al prezzo di 6,50 Euro, oppure l’abbonamento per l’intero ciclo di 6 film al prezzo speciale di 30 Euro. Le casse saranno aperte dalle ore 20 per permettere la migliore affluenza in sala, invitiamo comunque gli spettatori a presentarsi con congruo anticipo.