Le Marmotte e Volandia brindano al piacere di viaggiare

Le Marmotte, gruppo che opera nel settore turismo con sede a Busto Arsizio, ha scelto il museo del volo “Volandia” per presentare il nuovo catalogo 2018 a oltre 200 ospiti, tra cui i responsabili di Eden Viaggi, MSC Crociere, Alidays, Ten Viaggi, al viceconsole regionale e console provinciale Touring Club, rispettivamente Maurizio Poggi e Gianfranco Baroffio. Da qualche mese infatti è anche succursale Touring. Presenti anche molti clienti, come Aermacchi, Whirlpool, Carlsberg, Univa, insieme a rappresentanti di centri culturali, università terza età e centri Anziani.

Tra le novità del 2018 le proposte di giornata e i weekend culturali che affiancano i tour e i soggiorni mare con date fisse a quota gruppo. Proposte apprezzate da chi ama trovare tutto pronto e non essere solo senza vivere i disservizi del gruppone: gruppi da 15/20 persone è lo standard soprattutto per i tour lungo raggio (vedi Giappone, India del Sud, Uzbekistan).

Il mercato del turismo non è per niente facile, è in continua evoluzione e soprattutto subisce l’impatto negativo delle tensioni presenti nel mondo. «Il cliente è sempre al centro delle nostre attenzioni – dichiara Manuela Marazzini responsabile commerciale del gruppo -. Chi si affida oggi ad un consulente di viaggi che sia per un viaggio individuale o per un viaggio di gruppo, incentive, canvass di vendita, deve avere di più: la certezza di poter contare su un’azienda affidabile, che sa come muoversi, con chi volare, da chi comprare il prodotto per tutelare il cliente. Noi lo facciamo, selezioniamo i fornitori, che negli anni sono diventati veri partner. Imprenditori seri che conosciamo di persona e fanno turismo come lo vogliamo continuare a fare noi».

Durante l’evento è stato consegnato il catalogo Le Marmotte 2018 ed ora è previsto un calendario di date per parlare di destinazioni “I giovedì dei racconti di viaggio” nella sala conferenze in viale Rimembranze, la sede storica del gruppo.