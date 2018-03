Le nuove frontiere del fitness: dai centri sportivi ai soggiorni di casa

Oggi la moda “sportiva” per eccellenza è quella dell’home fitness: ovvero costruire una vera e propria palestra in casa, per dedicarsi allo sport ottimizzando sia i costi che i tempi. Questo perché, con l’home fitness, è possibile tagliare di netto la spesa per l’abbonamento in palestra, per la benzina usata per l’auto, e persino risparmiare tutto quel tempo perso fra tragitto e posteggio. I benefici, poi, sono gli stessi di qualsiasi altra attività fisica. A tutto ciò va incluso anche Internet, ovvero uno degli aiuti più preziosi che potremo ricevere dalle nostre quattro mura di casa.

Quali sport si possono praticare in casa?

Gli sport potenzialmente praticabili in casa sono tantissimi e naturalmente cominciano con la ginnastica e gli allenamenti a corpo libero: basta avere poco spazio a disposizione, per poter fare tutti i migliori esercizi per tonificare e allungare i muscoli, tipici delle lezioni in palestra. Un’altra attività perfetta per l’home fitness è il salto della corda: uno degli allenamenti più performanti in assoluto. Anche la pesistica è un’opzione molto gettonata: bisognerà spendere qualcosa per gli attrezzi, ma se ci si limita ai manubri il prezzo sarà molto basso. Infine, è bene citare anche la yoga cyclette: un misto fra spinning e yoga, perfetta per perdere peso.

Home fitness: di cosa abbiamo bisogno?

In assenza di personal trainer è possibile “assumere” Internet come istruttore e nello specifico YouTube: una piattaforma che trabocca di video per l’home fitness, che spiegano esattamente come svolgere alla perfezione qualsiasi esercizio. Per accedervi avrete bisogno di una connessione a internet, meglio ancora se casalinga per potervi accedere persino da un’eventuale smart tv. Anche in questo caso risparmiare senza rinunciare alla qualità del segnale è possibile, esistono infatti operatori come Linkem che propongono diversi piani per internet molto appropriati da entrambi i punti di vista. Poi, cos’altro serve? Un tappetino è sempre necessario, insieme ad un set di pesi leggeri, ottimi per qualsiasi attività. Concedetevi anche qualche lusso, come l’acquisto della cyclette e del tapis roulant.

YouTube e fitness: quali sono i migliori canali?

Sono tantissimi i canali su YouTube aperti da utenti specializzati nel fitness, e molti non hanno nulla da invidiare ai corsi professionali in palestra. Ad esempio, il canale “Blogilates” è un autentico punto di riferimento per tutte le donne appassionate di pilates: la sua fondatrice, poi, è una delle istruttrici più conosciute soprattutto per le sue tecniche innovative. Altri canali da seguire sono BeFit (cardio-fitness), Jenny Ford (per le amanti dello step), Fitness Blender e infine XHIT Daily: un canale tenuto dall’istruttore delle modelle di Victoria’s Secret.