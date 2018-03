Tra le preziosità FAI di primavera ci sono anche i cimiteri

Sabato 24 e domenica 25 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera nel segno di una tradizione che celebra quest’anno il ventiseiesimo anniversario. Sarà, come sempre, un fine settimana appassionante, dedicato alle bellezze anche locali: che quest’anno comprendono anche dei monumenti inaspettati, quelli che si trovano in mausolei e cimiteri.

LIBERTY AL CIMITERO DI GIUBIANO

Tra i beni in evidenza ci sono, per esempio, le edicole funerarie liberty dell’architetto Giuseppe Sommaruga al cimitero di Giubiano.

Il prestigio sociale ed economico della borghesia imprenditoriale varesina tra 0tto e novecento si esplicava infatti anche nelle cappelle funerarie delle loro famiglie, che venivano realizzate nel cimitero principale di Varese: e il famoso architetto milanese Giuseppe Sommaruga, noto per i grand Hotel e le funicolari, firmò tre di queste cappelle nel suo caratteristico stile Liberty. Le visite aperte si terranno sabato 24 marzo dalle 14,30 alle 17,30 e domenica 25 marzo dalle 10 sino alle 17,30.

IL MAUSOLEO CASTELBARCO A ISPRA

L’apertura del mausoleo della famiglia dei conti Castelbarco, è invece a cura del Gruppo FAI della Valcuvia.

Questo suggestivo monumento in granito di Baveno è stato edificato a metà dell’800 dal Conte di Castelbarco in memoria dell’adorata moglie Antonietta: situato ad Ispra, in posizione dominante sulle acque del Lago Maggiore, ricorda il famoso Pantheon di Roma.

I visitatori, guidati dagli Apprendisti Ciceroni della scuola media di Ispra potranno ammirare anche un’installazione di opere appositamente creata per questa occasione dalla scultrice Malù Cruz Piani. Inoltre a conclusione del pomeriggio di sabato sarà possibile assistere ad un concerto per viola sola del maestro Simone Libralon e a conclusione della giornata di domenica ad un’esecuzione del coro femminile Adansonia diretto da Carmelo Massimo Torre.

L’appuntamento è sabato 24 marzo dalle 14,30 alle 17,30, domenica 25 marzo dalle 10 sino alle 17,30.