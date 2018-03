Le regionali comune per comune, ecco dove sono stati votati partiti e candidati

È terminata la conta dei voti che ha stabilito vincitori e vinti della contesa elettorale per le elezioni regionali lombarde.

Ora è il momento di un’analisi più accurata del voto sull’intero territorio della provincia di Varese.

Per farla abbiamo estratto a livello comunale le percentuali di voto per ciascun partito e per i relativi candidati presidente. Con questi dati abbiamo cercato di ottenere qualche informazione in più guardando al voto provinciale all’interno di un quadro più dettagliato.

Per prima cosa vi mettiamo a disposizione il dettaglio di come ha votato ogni Comune del Varesotto.

Come si può notare la vittoria di Attilio Fontana è stata netta su tutto il territorio. La forbice più ampia sui suoi concorrenti il candidato di centrodestra l’ha ottenuta a Clivio e Rancio Valcuvia (comuni non troppo significativi dal punto di vista del numero di voti) dove Fontana ha toccato punte superiori al 70% dei consensi, mentre la distanza più corta dallo sfidante Gori è arrivata in un Comune molto significativo: Saronno, dove Fontana si è fermato al 45% e il candidato del centrosinistra al 35%.

Sono andate decisamente peggio le cose per Giorgio Gori che in alcuni comuni non è stato neanche il principale avversario di Fontana. In 34 comuni su 139 l’M5s Dario Violi ha raggiunto percentuali, seppur lievemente, superiori.

I SINDACI HANNO TRAINATO LE LISTE

Un dato molto interessante riguarda, invece, la capacità dei sindaci di trainare le liste elettorali laddove candidati. A Malnate Samuele Astuti ha portato il Pd al miglior risultato provinciale con il 26,5%. Stessa cosa hanno fatto il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappimiglio con Forza Italia (miglior risultato con il 25%), Gunnar Vincenzi, sindaco di Cantello, e Silvio Aimetti di Comerio che nei rispettivi comuni hanno fatto realizzare i migliori due risultati alla lista Gori (rispettivamente il 21% e il 14%). Stesso risultato per il sindaco di Travedona-Monate Andrea Colombo che sul proprio territorio ha fatto fare la percentuale migliore alla lista Fontana Presidente (20,4%), stessa lista che è stata trainata anche da Ceriani a Origgio, Paolelli a Bodio Lomnago e Santi a Porto Ceresio. Stesso discorso vale anche per Ginelli a Jerago con Orago, Pellicini a Luino e Marco Colombo che nella sua città ha portato la sua Lega al 38%.

Qui sotto potete scoprire di ogni lista dove è stato realizzato il risultato migliore in termini percentuali.

Qui sotto vedete lo stesso dato ma rappresentato all’interno di una mappa dell’intera provincia di Varese, per far emergere con maggior chiarezza dove si trovano le roccaforti dei voti dei partiti.