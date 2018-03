Le schede del seggio 55 sono state portate a Varese

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, Miro Santangelo, precisa che in riferimento alla questione delle schede elettorali del seggio 55 il comune ha ha consegnato direttamente al competente ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale capoluogo di provincia, dunque il tribunale di Varese, le schede sigillate da scrutinare.

Le schede non sono state dunque consegnate al Tribunale di Busto Arsizio -come inizialmente scritto- e men che meno sono in giacenza presso l’ufficio giudiziario della città.