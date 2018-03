“Les bords du monde” per un 8 marzo solidale al Giuditta Pasta

Questa sera, giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne sul palco del teatro Giuditta Pasta sarà in scena alle 21 “Les bords du monde”, uno spettacolo di Teatro-Azione con attori provenienti da diversi Paesi su migrazioni e non solo. Tra gli attori sei giovani che appartengono al gruppo Pé no Chao, educativa di strada di Recife (Brasile).

L’iniziativa organizzata dalla Compagnia Ophelia Theatre e dal Gruppo Pè no Chao Saronno con il patrocinio della Provincia di Varese propone una suggestiva creazione che supera i confini tra culture, lingue e generi artistici con artisti dalle favelas del Brasile, dalla Siria, da Marocco, Togo e Haiti. Ma non solo. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Gruppo Pè no Chao di Recife.

“Pé no chao” è un’espressione portoghese che significa “piedi per terra”. Camminare con i piedi per terra è la normale condizione di molti dei meninos de rua (bambini di strada) che popolano il Brasile. Questa espressione è, dal 1994, anche il nome di un gruppo di educatori ed educatrici che lavorano proprio con i bambini di strada nella città di Recife. L’attività educativa ha diversi obiettivi, come il ritorno dei ragazzi di strada nei loro ambienti di vita normale (la famiglia) e il recupero di alcuni diritti loro negati dalla condizione di miseria (la scuola, l’iscrizione anagrafica).

A Saronno esiste dal 1995 un gruppo che sostiene economicamente Pé no Chao organizzando appuntamenti che coinvolgono associazioni di solidarietà sociale. Sono ormai un must le tradizionali ‘cene brasiliane’, occasioni di incontro, finanziamento e conoscenza di un’altra cultura e del lavoro in Brasile.