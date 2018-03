Liberi e Uguali analizza la sconfitta: “Ora avanti, per ampliare l’adesione a livello locale”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Liberi e Uguali di Samarate e Ferno, si è riunito per valutare il dato elettorale e per individuare un percorso per gli impegni locali che dovranno essere affrontati nel breve periodo.

Il dato del voto del 4 marzo è estremamente negativo.

Liberi e Uguali non è riuscita a richiamare al voto il corpo elettorale di sinistra che negli ultimi anni ha marcato una netta divisione con le politiche nazionali del PD.

L’elettore che ha abbandonato la sinistra negli anni 2016 e 2017 ha preferito dare il proprio voto al Movimento 5 Stelle (al Sud) e in piccola parte alla Lega (al nord) e in parte rimanere nell’astensionismo.

Anche LeU non è riuscita a segnalare al corpo elettorale che dal punto di vista programmatico vi era una rottura nei confronti dell’esperienza dei governi del centro sinistra guidati da Renzi e Gentiloni

Il Comitato Liberi e Uguali di Samarate – Ferno è convinto che tutto il movimento deve impegnarsi per costruire una forza politica unitaria di sinistra nella quale si smetta di pensare che il Partito è da costruire sull’immagine del leader del momento ma si affermi con convinzione che un grande partito che vuole affermare il sistema maggioritario deve innanzitutto avere la capacità di ascolto della società e, di conseguenza, la complessa rappresentanza dialettica della società al suo interno.

Questo comporta capacità di rispetto delle minoranze e di sintesi delle linee politiche.

A livello locale Il Comitato di Liberi e Uguali ha deciso di avviare in modo urgente una serie di contatti, incontri con tutti coloro che hanno rappresentato la storia della sinistra e del centro sinistra Samaratese e di Ferno.

Il tentativo è quello di ampliare al massimo l’adesione a livello locale a LeU e costruire una base politica programmatica locale.

Una volta raggiunto il nostro rafforzamento, costruito un gruppo significato e aperta una sede noi, possiamo dire sin da ora che sentiamo l’esigenza di aprire un confronto con il locale PD e con le liste civiche esistenti che si riconoscono nell’area del centro sinistra .

L’obiettivo finale è quello di sconfiggere le politiche di destra che a Samarate sono tornate a governare con forza, energia e continuità.

Per raggiungere l’obiettivo di sconfiggere, alla prossima tornata elettorale locale, le forze di destra e di incidere al più presto sui programmi e sui comportamenti che queste maggioranza “mantiene” da tempo nella vita amministrativa.

Nella prima fase del futuro il nostro compito sarà una pubblicizzazione sempre più forte delle mancanze di questa maggioranza, dei comportamenti poco etici che attraversano anche la destra Samaratese per poi, unitamente alle altre forze di sinistra, disegnare, rappresentare, pubblicizzare un progetto per un Sindaco e un a maggioranza coesa dell’area riformista / sinistra

Si dovrà valutare assieme anche l’iter con cui arrivare a scegliere il Candidato Sindaco del futuro e le modalità della “governance” che ci daremo.

