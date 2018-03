Libri, musica e mimose: una serata dedicata alle donne

In occasione della prossima festa della donna, la biblioteca di Porto Ceresio in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Porto Ceresio propone una serata aperta a tutti per raccontare il mondo femminile tra emozioni, sentimenti, paure e coraggio.

L’appuntamento, intitolato “E’ gradito l’abito giallo” è in programma mercoledì 7 marzo nella sala di piazzale Luraschi.

Roberta Lucato racconterà il suo libro “Saluti da Lugano” e Sara Magnoli il suo romanzo “Se il freddo fa rumore”. La serata sarà accompagnata dal gruppo vocale Disincanto.

«Una serata con due grandi autrici e giornaliste della nostra provincia – dice l’assessore Alessandro De Bortoli – per condurci attraverso i loro libri nel complesso e affascinante mondo femminile. Filo conduttore sarà la ricerca della propria affermazione attraverso percorsi diversi. Sarà una serata emozionante sia per le appassionanti vicende narrate ambientate nella provincia di Varese, sia per la presenza del gruppo vocale Disincanto».

La serata, ad ingresso libero, è organizzata in collaborazione con il gruppo “Con dividi amo” di Porto Ceresio.