Il liceo Manzoni porta in scena il teatro multilingue

Spagnolo, francese, inglese e italiano. Una babele di lingue in scena questa mattina alla scuola media varesina Violetti dove i 26 studenti della IVDL del liceo Manzoni hanno debuttato con “El Perro del Hortelano”, una commedia liberamente ispirata alla vita e alle opere di Lope de Vega.

Una piece teatrale nata da un’idea della professoressa di spagnolo Elena Giorgetti che ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro teatrale.

Dal novembre scorso, gli studenti hanno iniziato a studiare le opere e il contesto storico del celebre autore spagnolo per poi rielaborare un canovaccio in cui hanno inserito brani cantati e ballati in una sequenza improntata alla commedia. Il finale, tutto da scoprire, è stato il frutto del loro impegno, come spiegano Martina, Maria Vittoria, Matteo, Samanta, Letizia e Quentin tra gli attori protagonisti.

Un’ora e mezzo di spettacolo dove il narratore accompagna gli spettatori nel viaggio multilinguistico con brevi interventi in italiano.

La proposta della docente è stata subito raccolta con favore dalla classe, assicurano i ragazzi, e, nonostante ci fosse solo una compagna con un po’ di esperienza di teatro, tutti si sono dati da fare per aggiustare, arricchire e adattare il copione sotto la direzione di Letizia che ha poi fatto il lavoro di “sartoria” finale per cucire il testo narrativo.

Tensione ma anche tanto divertimento tra i giovani attori che hanno pensato a ogni parte, comprese le scene, i costumi e il trucco: non si sono fermati davanti a nulla, decidendo persino scambio di ruoli tra maschi e femmine a seconda delle capacità del singolo nell’interpretare un personaggio.

Dopo la prova generale nell’aula magna della Violetti, la IVDL debutterà per il “grande pubblico” di genitori, parenti e amici sabato 17 marzo all’oratorio di Masnago. Tutti sono invitati per un viaggio divertente raccontato in lingua straniera