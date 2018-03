L’indiana Spirotech trascina il gruppo Lu-Ve

Nel 2017 il fatturato di Lu-Ve spa, gruppo di Uboldo quotato in borsa e specializzato in impianti di refrigerazione, è cresciuto del 7,5%, attestandosi a quota 272 milioni di euro con un Ebitda pari a 31 milioni. La redditività operativa è cresciuta significativamente nella seconda parte dell’anno, mentre l’utile netto di esercizio (post perdite su cambi non realizzate) è di 6,3 milioni di euro.

La Lu-Ve spa realizza più prodotti tra cui scambiatori di calore, apparecchi ventilati, close control e porte di vetro per banchi frigo, prodotto, quest’ultimo, che ha più che dimezzato (3,4%) la propria incidenza sul fatturato consolidato complessivo che, nel 2016, era pari al 6,2%.La Spirotech, azienda indiana acquisita dal gruppo di Uboldo nell’ottobre del 2016, con una crescita delle vendite del 28% e un Ebitda superiore al 20% si conferma un ottimo acquisto per fatturato e redditività.

Il totale dei costi operativi passa da 218,3 milioni (incidenza dell’86,9% sui ricavi) a 240,9 milioni (incidenza dell’89,2% sui ricavi). Continua il programma di investimenti del gruppo per l’ampliamento del sito produttivo di Gliwice in Polonia, il cui completamento è previsto entro il 2021, per un valore di 36 milioni di euro. Sul terreno già acquistato a maggio per 2,4 milioni di euro, si realizzerà uno stabilimento produttivo di oltre 20.000 metri quadrati coperti.