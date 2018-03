Lindt assume a Induno Olona e in altre sedi

Se siete alla ricerca di lavoro, tenete sott’occhio il sito della Lindt.

Come riporta il sito del gruppo svizzero ci sono nuove interessanti opportunità di lavoro per assunzioni e stage anche nella sede di Induno Olona.

OPERAI STAGIONALI ADDETTI ALLA PRODUZIONE

Per lo stabilimento di Induno Olona si ricercano operai addetti alla produzione, in possesso di diploma di scuola superiore, disponibilità al lavoro su 3 turni, precedente esperienza in ambito produttivo e/o manifatturiero.

INTERNSHIP TRADE MARKETING GDO (MODERN TRADE)

Si ricerca una persona da inserire in stage di 6 mesi, che supporterà il team nei progetti di attivazione punto vendita nell’ambito della GDO, ovvero realizzazione materiali promozionali, organizzazione di eventi/progetti ad hoc sui clienti, gestione delle attività di caricamento/allestimento, realizzazione di materiali a supporto della forza vendite. Si richiede ottima conoscenza di Excel e Power Point, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità, disponibilità full time a partire da Aprile 2018.

SALES ACCOUNT SPECIALIST (ROMAGNA) – SOSTITUZIONE MATERNITA’

Si ricerca una risorsa che, entrando a fare parte del team delle Vendite del Canale Moderno (GDO), presiederà i supermercati e ipermercati nella zona della Romagna, implementerà i piani di marketing periferici, effettuerà analisi ed elaborazione dati, attività di Merchandising e monitoraggio della concorrenza. Per il ruolo si richiedono: Laurea ad indirizzo economico o equiparabile, orientamento al cliente e al risultato, attitudine al problem solving, autonomia e spirito di iniziativa, ottimo utilizzo di Powerpoint, Excel e dei programmi di Office, disponibilità immediata per sostituzione maternità.

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

Si ricerca un/una Business Intelligence Analyst da inserire all’interno del gruppo IT e che dovrà supportare il business utilizzando in maniera appropriata gli strumenti presenti in azienda per la gestione e l’analisi dei dati. Per il ruolo di richiede Laurea in Informatica, Ingegneria o Statistica, 6/7 anni di esperienza in analoga posizione all’interno di società di consulenza o all’interno di realtà multinazionali, ottima conoscenza di BW on Hana, Analysis for Office e Lumira 2.0Buona conoscenza di Qlikview, SQL, Cognos BI e SAP ECC, buona conoscenza di BW Integrated Planning e Cognos TM1, buona conoscenza del pacchetto Office, ottime doti comunicative e doti di leadership, Inglese fluente.

SELEZIONI IN LINDT

Le selezioni in Lindt prevedono diverse fasi a seconda dei profili ricercati. Generalmente si inizia con una prima intervista telefonica a cui segue un colloquio con le Risorse Umane e/o il futuro manager di linea. Successivamente possono svolgersi altri ulteriori colloqui per valutazioni aggiuntive, prima dell’offerta di inserimento in azienda.

COME CANDIDARSI

Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro in Lindt Italia, possono utilizzare la pagina Lavora con noi del Gruppo in cui l’azienda pubblica costantemente tutte le offerte di lavoro disponibili.

Sul sito sono pubblicati tutti dettagli delle posizioni aperte e trovate le modalità per inviare il proprio curriculum rispondendo agli annunci di proprio interesse, oppure come candidatura spontanea all’indirizzo email .