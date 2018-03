LinkedIn? Non perdere tempo, usalo al meglio

Su LinkedIn ogni giorno milioni di utenti si incontrano per condividere la loro esperienza, esprimere esigenze e parlare di brand, prodotti e servizi.

Utilizzare al meglio questa piattaforma e imparare a sfruttare tutte le sue potenzialità, comprese quelle avanzate, è oggi un modo efficace per arricchire le proprie conoscenze, sfruttare importanti occasioni di crescita e costruire relazioni professionali nuove ed importanti che in alcuni caso possono dare una vera e propria svolta alla propria attività.

Per esempio. Lo sapevate che è possibile scoprire cosa si dice su LinkedIn di un certo argomento per trovare gli esperti di un settore o le esigenze di potenziali clienti? Si può fare, ma bisogna conoscere un trucco che è spiegato in questo video.

Ma le possibilità che LinkedIn offre sono molte di più. Per imparare a conoscerle, ottimizzare il tempo da dedicare a questa piattaforma e scoprire i “trucchi” per milgiorare la vostra presenza su questo social network LinkedIn4Business e Varesenews organizzano due appuntamenti rivolti sia ai privati che alle aziende. Le due giornate di corso, in programma il 17 aprile e il 4 maggio, si svolgeranno al centro convegni di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno (VA).

17 aprile – LinkedIn Efficace

Per i liberi professionisti, i venditori, i dipendenti e gli studenti intraprendenti il corso giusto è “LinkedIn Efficace”. Il corso permette di imparare ad utilizzare in modo completo ed efficace LinkedIn in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (prospect, candidati, partner…) .

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.

4 maggio – LinkedIn Company Strategy

Per gli imprenditori, i titolari di PMI, i responsabili risorse umane e le persone di marketing e comunicazione , oltre a “LinkedIn Efficace” è disponibile anche “LinkedIn Company Strategy”, che permette di capire come portare un’azienda con successo su LinkedIn per la sua notorietà, per generare contatti commerciali, per attirare i migliori candidati.

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.

Per entrambi, i lettori di VareseNews avranno uno sconto del 20% per chi si iscriverà entro il 31 marzo.