Ecco l’invito di Daniele e Filippa alle ville Ponti

Adesso è proprio ufficiale: amici e parenti di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, i “Brangelina” di casa nostra sono stati invitati alle Ville Ponti per assistere al “matrimonio dell’anno”.

Daniele Bossari, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Filippa Lagerback, da molti anni spalla di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, come avevamo già anticipato, hanno scelto le ville Ponti per il matrimonio, promesso in diretta tivù proprio durante il programma a cui ha partecipato lo sposo.

A confermarlo, pubblicando su instagram il bel biglietto d’invito, è l’amico Diego Passoni, co-conduttore con La Pina del noto programma di radio Deejay, che è nel novero dei fortunati amici che vivranno la giornata varesina che suggellerà l’amore della più famosa coppia dell’anno, che ormai vive nella città giardino da diversi anni.