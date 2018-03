Lions, i giocattoli raccolti spediti in Romania

Il Lions Club Laveno Mombello S.Caterina del Sasso è sempre alla ricerca di donare felicità ai bambini.

Negli ultimi giorni sono stati consegnati giocattoli di vario tipo raccolti in Piazza a Laveno Mombello lo scorso mese di dicembre in occasione della raccolta fondi per Theleton, alla quale il Club partecipa ormai da anni.

I giocattoli sono stati consegnati agli Istituti Mater Orphanorum di Comabbio e Bosco Verde di Castello Cabiaglio.



L’ultima parte dei giocattoli rimanenti presto prenderà la via per la Romania destinati ad un orfanatrofio situato in uno sperduto paese al confine con la Moldavia, fondato e gestito da Suore Benedettine Italiane.

La prossima settimana si svolgeranno presso le scuole materne di Cocquio, Caldana, Azzio, Reno, Laveno e Cittiglio le visite per la cura preventiva dell’ambliopia sempre a cario del Lions Club Laveno.

I bambini vanno protetti e tutelati anche nella speranza che possano essere i futuri LIONS proseguendo l’attività di questa grande associazione mondiale.