Lions, primo torneo di burraco

Lo scorso 3 marzo al Ristorante La Bussola di Cittiglio si è tenuto il primo Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Laveno Mombello S. Caterina del Sasso a sostegno della campagna di screening dell’ambliopia che inizierà il prossimo 26 marzo e che vedrà coinvolti i bambini delle scuole materne di Cittiglio, Azzio, Caldana di Cocquio, Cocquio Trevisago, Laveno Mombello e dell’Asilo Nido di Reno di Leggiuno.

Si è avuta una insperata numerosa partecipazione di giocatori, ben 70, che hanno dato vita ad un partecipato, ed in alcuni momenti movimentato, Torneo.

Grazie all’organizzazione di Lia Mirulla, Giudice nazionale, ed alla sua esperienza, tutto si è svolto regolarmente.

Durante il torneo sono stati distribuiti a tutti i partecipanti un sacchettino con dei Brutti e Buoni e l’attestato di partecipazione offerti dal Lions Club

Al termine della premiazione è stata offerta dal Lions Club a tutti i partecipanti una graditissima risottata preparata dallo Chef Gianni de Ristorante La Bussola.

“Ai proprietari della Bussola va la gratitudine del Club per la disponibilità nel concedere gratuitamente la sala attrezzata con 18 tavoli da gioco e dell’impianto audio/video di supporto alla Direzione del Torneo, nonché per aver voluto far parte degli sponsor con numerosi premi”, dicono gli organizzatori, che aggiungono: “Un particolare ringraziamento alla signora Lia che ha magistralmente diretto tutte le fasi del Torneo dall’assegnazione dei posti all’inizio alle successive rotazioni, dalla registrazione dei punteggi alla definizione della classifica finale, senza trascurare la messa a disposizione dei mazzi di carte, delle tovagliette per i tavoli e della modulistica segnapunti”.

Dopo la definizione della classifica finale si è proceduto alla premiazione dei primi 18 classificati; ciò è stato possibile grazie alla generosità dei numerosi sponsor: