Lo Sci Club Gallarate vince i campionati provinciali di sci alpino

Lo Sci Club Gallarate sale ancora una volta sul podio, ai campionati della provincia di Varese di sci alpino.

A Champoluc circa centocinquanta atleti si sono sfidati all’ultimo paletto per aggiudicarsi il primato provinciale in Slalom Speciale sabato e Slalom Gigante la domenica, nei due trofei intitolati rispettivamente a Oreste Ferrario e Peppo Tronconi, due storici presidenti dello Sci Club.

Dagli esperti atleti Master ai più giovani (annata 2009) che cominciano ora a destreggiarsi tra le curve strette e larghe, un sano spirito sportivo e agonistico ha fatto da protagonista, regalando grandi soddisfazione alle squadre Varesine.

I risultati arrivano dopo una lunga stagione, che finalmente ha visto tanta neve, fatta da impegni, sacrifici, delusioni e tante soddisfazioni.

Lo sci club Gallarate, nato nel 1926 punta al compimento del suo primo centenario e lo fa con una grande squadra di circa 30 atleti, come non succedeva da tanto tempo.

Lo sci alpino, si sa è uno sport impegnativo e oneroso, perciò vedere che tanti ragazzi e le loro famiglie decidono di impegnarsi dà allo Sci Club Gallarate una grande responsabilità. È con serietà e tantissima passione che la società riesce ormai da anni a portare i propri atleti sugli sci per circa 50 giorni all’anno, combinando uscite invernali e estive. «Io e il Consiglio dello Sci Club – dice il presidente Marco Buffoni – siamo fieri dei nostri ragazzi, grandi e piccini, di come diano il massimo per se stessi e per la squadra. I risultati ottenuti in questa due giorni di gare ripagano loro e fanno onore al nostro Galletto».

«Le sensazioni vissute tutti insieme a Champoluc se le porteranno nel cuore e questo, a mio parere è quello che una sana attività sportiva dovrebbe dare».