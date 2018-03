Lo spettacolo “Ferite a morte” per celebrare la Giornata della Donna

L’amministrazione comunale di Besnate, in collaborazione con La Stazione della musica, propone – in occasione della Giornata internazionale della Donna – “Ferite a morte”.

Appuntamento domenica 11 marzo ore 20.30 nella Sala Consiliare Piazza Mazzini 16: letture, con musica dal vivo, tratte dal libro omonimo di Serena Dandini.

Cinque donne ricordano, con le loro voci, che la violenza di genere non è un problema da donne, ma è una questione di tutti. E’ una questione maschile e femminile. Tratto da “Ferite a morte”, il libro che Serena Dandini ha scritto con sapienza, dolcezza, ironia e anche la giusta dose di freddezza. Una serie di storie per raccontare in modi diversi cosa significhi essere vittime di un uomo violento.

Lo spettacolo è proposto dalla Compagnia Voci di Donne, con le voci recitanti di Daniela Carnelli, Federica Di Donato, Lorena Poletti e Paola Re Ferré. Musiche a cura di Valentina Guidugli.