Lo Yaka Under 18 vince la quinta edizione Torneo La Piave

Grandi soddisfazioni per lo Yaka Under 18, che ha trionfato nel Torneo “La Piave”, tappa del più famoso “Trofeo Foroni”, torneo di livello nazionale che si è concluso nel week end. Alla manifestazione hanno partecipato 12 tra le formazioni più quotate della Penisola e da molti considerato una “prova generale di quelle che da qui a pochi mesi saranno le finali nazionali di categoria“.

Per la quarta volta su 5 edizioni lo Yaka Volley vi ha partecipato e, dopo l’undicesimo posto della prima volta e i due quarti posti delle successive edizioni, questa volta si prende a voce alta il primo posto del torneo, lasciando oltretutto solo un set agli avversari in tutta la manifestazione. Un successo meritato e suggellato dai premi personali: Emanuele Daverio miglior realizzatore e il capitano Riccardo Regattieri miglior palleggiatore e miglior giocatore di tutta la manifestazione.

Questi i ragazzi protagonisti del successo:

Palleggiatori: Regattieri (K), Somaini, Gusella; Opposti: Ferrario (U16), Pinna, Gasparini; Centrali: Bernasconi, Aliverti, Rodini (U16); Schiacciatori: Daverio, Tosi, Caspani e Caletti; libero: Abou Zeid.

Nella cavalcata trionfale, lo Yaka ha superato nella prima giornata, in ordine, Padova 2-1 – concedendo in questa occasione l’unico set di tutto il torneo -, poi L’Avc Miners di Trento, i Diavoli Rosa di Brugherio e infine i vicentini di Castellana.

Domenica 4 marzo sono andate in scena le fasi finali: avversario della semifinale è stato ancora Padova. Questa volta i ragazzi di coach Mattiroli non concedono nulla agli avversari, guadagnandosi il pass per la finalissima in due set.

Nell’atto conclusivo lo Yaka si trova di fronte l’Avovolley di Schio, squadra insidiosa che aveva appena “fatto fuori” il Volley Trentino vicecampioni in carica e Treviso.

La vittoria finale (25-17 e 25-18) è stata determinata dalla forza del gruppo, che ha impressionato anche un campionissimo come Samuele Papi, che osservando lo spirito dei malnatesi ha detto: «Non ho mai visto una squadra con uno spirito di gruppo come il vostro, complimenti».

Entusiasta ovviamente coach Alessandro Mattiroli, che commenta così a fine gara: «È stata una bella vittoria del gruppo e della squadra. Siamo arrivati a questo torneo in buone condizioni fisiche; palla su palla e punto su punto ci siamo presi la vittoria giocando un’ottima pallavolo e misurandoci con formazioni molto forti. Per la prima volta ho avuto 12 giocatori che mi hanno permesso di far fronte alle varie situazioni delicate di ogni set. È una vittoria bellissima, merito dell’impegno dei ragazzi in palestra, dei loro allenatori e dei genitori che sempre li seguono».

Carlo Faverio, patron del progetto Yaka Volley contattato telefonicamente commenta così: «Il nostro futuro è scritto nel presente. Sono infatti i nostri ragazzi di oggi ad essere il futuro delle nostre formazioni di categoria superiore e questo trionfo dimostra ancora una volta quanto lo Yaka stia facendo di buono per la crescita individuale e di gruppo dei ragazzi. Sono tanto orgoglioso quanto commosso, grazie a tutti di esserci e di credere sempre in quello che facciamo».