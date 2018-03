Lo zafferano di Gerenzano al Mercato del Piambello

Nuovo appuntamento con il Mercato della Terra del Piambello, che come ogni secondo sabato del mese, sabato 10 marzo – dalle 9 alle 14 – torna a Induno Olona (a San Cassano, in via Jamoretti all’altezza della rotonda con le rose e le statue di Expo) con i produttori locali selezionati da Slow Food della provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono, pulito e giusto e coerente con la filosofia del “mangiare locale”.

Oltre alle bancarelle di formaggi, verdure, marmellate, pasta, miele, frutta, vino, pane, farine e agrumi di Sicilia ci saranno un laboratorio, dedicato questa volta allo zafferano, e la possibilità di pranzare nello spazio allestito dalla Pro Loco di Induno Olona, dove saranno serviti gnocchi di patate ai formaggi del mercato.

Il laboratorio con degustazione, in programma alle 11, si intitola “Lo zafferano, un viaggio tra sapore, salute e bellezza” e vedrà protagonista l’Azienda Agricola di Telemaco e Raffaella, di Gerenzano.

Qui potete leggere la loro storia: “A Gerenzano è tempo di zafferano”