L’Olona Green Way spiegata ai ragazzi delle medie

Ieri mattina gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Vittore Olona hanno partecipato all’incontro con il sindaco Marilena Vercesi per conoscere il progetto di valorizzazione del territorio Olona Green Way che da quest’anno si inquadra come attività didattica inserita nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto compressivo G.Carducci.

Presenti con lei il consigliere Giacomo Agrati e il geom. Aldo Banfi responsabile dello sportello unico per le attività produttive.

Il percorso di apprendimento, come rilevato dalle insegnati stesse, affronta alcuni aspetti che sono particolarmente interessanti da un punto di vista didattico e offrono spunti d’approfondimento sia trasversali, sia specifici di alcune discipline, che saranno affrontati dagli alunni attraverso percorsi studiati ad hoc per ciascun anno della scuola secondaria di primo grado.

Grazie alla collaborazione delle docenti referenti, gli studenti affronteranno un percorso formativo suddiviso in tre fasi avvalendosi dei materiali forniti dal progetto e dalla App di “Olona Greenway”, con la partecipazione di esperti esterni. Il fine principale di questi appuntamenti didattici è quello di valorizzare e contribuire al progetto comunale, ampliando al tempo stesso l’offerta formativa con contenuti ed esperienze significative per gli alunni, che potranno portare all’acquisizione di nuove competenze o al miglioramento di alcune già apprese.

Gli alunni accolti in aula magna si sono dimostrati interessati in particolare all’utilizzo dell’Applicazione per smart phone Olona Green Way in quanto intuitiva e accattivante: ovvero uno strumento per vivere le ricchezze naturalistiche del territorio, utilizzabile attraverso tutti i supporti informatici. L’interesse della giovane platea ha confermato la validità dell’iniziativa, che l’Amministrazione Comunale sta diffondendo anche in occasione di incontri divulgativi nei Comuni limitrofi.

Il tutto va a vantaggio di una maggior conoscenza e consapevolezza delle bellezze e delle ricchezze del territorio. I giovani sono il futuro: stimolare il loro interesse e la loro partecipazione è necessario ed imprescindibile per assicurare la sostenibilità delle iniziative su cui si investe oggi.