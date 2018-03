Lombardia Progressista: “Il centrosinistra va ricostruito”

Il commento al risultato elettorale di Lombardia Progressista, lista a sostegno della candidatura di Giorgio Gori.

“Il risultato elettorale della Lombardia conferma il trend nazionale e riconsegna la Regione alla destra. Il risultato della coalizione è una vera e propria debacle e, assieme al risultato nazionale, impone un radicale percorso di ricostruzione dell’area del centrosinistra. Le parole ascoltate nella conferenza stampa di Renzi dimostrano che non tutti hanno recepito il messaggio forte e chiaro venuto dalle urne. La sinistra, in tutte le sue articolazioni, non sarà più rappresentata in Consiglio regionale”.

“Ringraziamo Giorgio Gori che si è speso con generosità e determinazione in una competizione dove le difficoltà erano evidenti e, nel ringraziare chi ci ha dato fiducia, sottolineiamo l’impegno e la passione di tutti i candidati e i militanti della lista Lombardia Progressista che hanno lavorato generosamente nonostante l’assenza di un riferimento nazionale. La lista ha avuto un risultato del tutto insoddisfacente, ma abbiamo costruito una rete di persone di qualità che sono e saranno delle risorse per ricostruire un’area di progresso e innovazione”.