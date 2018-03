L’ombra dell’incompatibilità sull’elezione dei sindaci Tarantino e Galli

L’ombra dell’incompatibilità offusca l’elezione dei due sindaci Dario Galli di Tradate e Leonardo Tarantino di Samarate, entrambi eletti tra le fila della Lega alle elezioni del 4 marzo: Galli all’interno del listino proporzionale e Tarantino nel collegio uninominale di Busto della Camera.

Il dubbio sulla possibilità che possano mantenere sia la carica da sindaco che quella da parlamentare, che era la condizione con la quale entrambi spiegano di aver accettato la propria candidatura, arriva dalle norme che regolano le elezioni politiche.

Il manuale delle elezioni predisposto dagli uffici della Camera dei Deputati regola la materia sotto tre aspetti: l’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità.

Posto che il primo non coinvolge la carica di sindaco, per l’ineleggibilità e per l’incompatibilità, invece, sono previsti dei capitoli specifici per i primi cittadini.

La norma sull’ineleggibilità (così come riporta il manuale a pag. 6) dice che:

“Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti”

Con ineleggibilità si indica espressamente l’impossibilità di eleggere in Parlamento i sindaci che rientrano in questa casistica ma non è questo il caso nè di Galli (Tradate ha poco meno di 19mila abitanti) nè di Tarantino (Samarate ha 16mila abitanti).

Il problema nasce invece sulla norma che regola l’incompatibilità (così come riporta il manuale a pag. 14):

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono inoltre previsti (…) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con questa norma il problema per entrambi i sindaci del Varesotto, in teoria, si pone sul serio perché sarebbero costretti a scegliere se concludere il proprio mandato a Tradate e Samarate oppure accettare quello alla Camera dei Deputati.

Il dubitativo, però, è d’obbligo perché la norma ha subito modifiche in momenti diversi e gli stessi interessati lamentano una certa confusione nel regolamento: «sul punto la legge non è per nulla chiara – spiega il sindaco Dario Galli – perché si sono accavallati alcuni aggiornamenti in fasi diverse. Quando ho accettato la candidatura lo ho fatto proprio nella convinzione di poter mantenere entrambe le cariche e così intendo fare. Se ci saranno delle contestazioni da parte della Giunta delle elezioni della Camera lo vedremo. Di sicuro non sarà un problema che si determinerà nell’immediato».

Dello stesso parere Leonardo Tarantino: «Ho davanti ancora due anni da sindaco e mi sono candidato alla Camera con l’intenzione di rispettare il mio mandato. Anche perché politicamente ritengo un valore aggiunto il fatto che un Comune di medie dimensioni come il nostro abbia un sindaco in Parlamento, può aiutare a portare attenzione e risorse al territorio».