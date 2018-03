“L’Ondoli deve rimanere un punto di riferimento per il territorio”

Mercoledì 28 marzo, i sindaci del piano di zona di Sesto Calende hanno incontrato la dirigenza di ASST Valle Olona per affrontare ancora una volta le criticità e l’operatività dei reparti dell’ospedale di Angera.

Nel corso del confronto sono emerse le preoccupazioni circa il mantenimento dei servizi presenti presso l’Ospedale di Angera: si è partiti da un’attenta analisi della attuale situazione dei diversi reparti, si è poi proceduto a valutare le possibili strategie e soluzioni per offrire ai cittadini il miglior servizio possibile.

La persistente carenza di personale sia medico sia infermieristico, a cui l’Azienda cerca di ovviare attraverso le procedure di reperimento autorizzate, crea non poche difficoltà nella gestione dei reparti, ma è stato comunicato che ogni azione è stata messa in campo. « L’auspicio espresso dell’Assemblea dei Sindaci – ha commentato la presidentessa dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende Marina Paola Rovelli – è che un serio lavoro di confronto e collaborazione tra Amministrazioni Comunali e Direzione della ASST permetterà di raggiungere un obiettivo condiviso.

L’Ospedale Ondoli di Angera deve restare un punto di riferimento per il territorio, costruito con servizi rispondenti alle reali esigenze emerse ed emergenti, che sono in continua evoluzione».

I Sindaci hanno insistito sulla primaria esigenza di riunificare le competenze territoriali e quelle dell’Ospedale di Angera, oggi rispettivamente assegnate ad ASST SETTE LAGHI e ad ASST VALLE OLONA, unica anomalia della riforma socio-sanitaria Regionale. L’Assemblea ha definito di istituire un tavolo permanente con le Direzione dell’Azienda ASST Valle Olona e ha richiesto un incontro con il nuovo Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un confronto circa le linee d’indirizzo che la nuova governance regionale intende approntare in materia socio-sanitaria.