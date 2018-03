“Tutto l’ospedale coinvolto per aiutare il pronto soccorso”

« I nostri concorsi sono andati a vuoto. Stiamo valutando altre opzioni per risolvere i problemi del pronto soccorso».

Il direttore generale dell’asse Valle Olona Giuseppe Razzoli non nasconde le criticità dei due PS di Busto Arsizio e di Gallarate balzati più volte agli onori della cronaca a causa del congestionamento. Recentemente, anche la Cgil medici ha presentato un esposto a magistratura e ispettorato del lavoro per denunciare una situazione lavorativa al limite: « Il nostro concorso è servito a stabilizzare chi lavorava già nell’ospedale – commenta Brazzoli – ma non abbiamo ricevuto ulteriori candidature. Ora abbiamo presentato un nuovo bando per l’assunzione di medici internisti. Tutte le forze dovranno collaborare per evitare i problemi di sovraffollamento del pronto soccorso. Stiamo,o studiando un altro modello di presa in carico, un sistema che coinvolga tutto l’ospedale»