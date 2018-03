“L’ospedale perde 30 letti: non ci faremo scippare”

«È confermata la soppressione di 30 posti letto per i ricoveri ordinari e quelli in supporto agli altri Reparti per la mancanza del Personale Medico». Il Comitato spontaneo permanente, nato in difesa dell’ospedale di Angera, torna a denunciare il progressivo impoverimento dell’Ondoli.

Dopo la partecipata manifestazione del 16 febbraio scorso, il Comitato punta il dito contro i rappresentanti politici: «Le promesse della politica si scontrano con questa realtà : quella per cui l’Ospedale di Angera avrà molti posti letto in meno in Medicina Generale. In questi giorni di campagna elettorale sembra essere passato sotto traccia il problema degli Ospedali della nostra Regione e Angera ne è la testimonianza diretta. Al nuovo Governatore spetta ora il compito di mettere mano a una sanità fatta di poche eccellenze e invece di tanti problemi del quotidiano. La battaglia di civiltà per il nostro Ospedale prosegue più viva che mai e questo Comitato si farà parte attiva presso la nuova dirigenza politica per chiedere un cambio radicale della politica sanitaria fin qui adottata per il Carlo Ondoli di Angera.

Dov’è il milione di euro promesso dalla Regione per migliorare l’ospedale ?

Non ci faremo scippare il nostro ospedale !»