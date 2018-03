Lotta alla “quarta mafia”, se ne parla a Mornago

La palestra comunale di Mornago, in via Verdi, ospiterà a partire dalle 20,45 di venerdì 16 marzo il dottor Cataldo Motta, già a Capo della Procura e della D.D.A. di Lecce, Motta sarà ospite di una serata in cui si parlerà della cosiddetta “quarta mafia”, la Sacra Corona Unita. (foto: LecceNews24)

L’evento è organizzato da Adelio Airaghi, presidente di Volarte Italia, in collaborazione con l’Amministrazione di Mornago, grazie all’interessamento diretto sia del sindaco Davide Tamborini, sia dell’assessore alla cultura Giovanna Bea.

La serata rientra in una serie di momenti che riguardano la legalità e che avevano già visto protagonista – lo scorso ottobre – Giuseppe Costanza, l’ex autista di Falcone scampato all’attentato che uccise il magistrato palermitano. In un prossimo appuntamento, previsto per il mese di ottobre, a Mornago arriverà Giovanni Impastato.

All’incontro sarà presente l’intero Consiglio Comunale dei ragazzi di Mornago; hanno aderito inoltre l’Associazione Carabinieri in congedo, le scuole di Mornago e Sumirago, il Gruppo Alpini, la Comunità Pastorale, i comuni di Sumirago, Vergiate, Besnate e Casale Litta.