Luino, i Cinquestelle chiedono un passo indietro all’amministrazione

A d una settimana dalle elezioni, a bocce ferme, gli attivisti luinesi del Movimento Cinque Stelle fanno il punto della situazione e in una nota chiedono un passo indietro da parte dell’attuale amministrazione. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento a nome di Gianfranco Cipriano

“Siamo allo sbando conclamato…

Il Sindaco ripiega restando sindaco dato che sia al senato che in regione gli è andata male… idem per la benedetta da molti Laura Frulli che continuerà imperterrita in quello che ci pare l’inefficace compito di gestire quello che rimane del turismo a luino… Anche la Ronchi rimbalza sulla poltrona da consigliere luinese…

La PROLOCO si dimette a nostro parere con giuste motivazioni, d’altronde a Luino pare che si trovino soldi e anche tanti solo per alcune iniziative…

La Lega, prima forza politica nel comune, ci ha regalato la chicca di Bossi Senatore e per questo è festante, mentre però dovrà spiegare il caso LuinItaly…

“Luino Italy” … una pagina web, creata con soldi pubblici per promuovere Luiino collegata a Expo 2015, pare che negli anni sia stata usata dalla “lega luinese” come “vetrina per gli esponenti locali”. Nel prossimo Consiglio Comunale (12 marzo ore 20.30) la minoranza,con compattezza, chiederà infatti nuovamente risposte al vicesindaco Casali e e al presidente Cataldo

Il PD si sfascia seguendo l’onda nazionale…

Il M5S è stata l’unica forza politica in questa tornata elettorale che ha inserito cittadini “sani” del territorio facendo filotto , Niccolò Invidia della Veddasca proveniente dal Luino 5 Stelle, Gianluigi Paragone di Varese al Senato e Roberto Cenci di Besozzo in Regione Lombardia.

Una situazione tale non può che invitare alle dimissioni il quadretto amministrativo luinese dato in particolare la sorta di debacle del sindaco capace solo di ricevere 300 e poche preferenze alla Regione… inevitabile conseguenza di chi disdegna la carica di amministratore locale per una più ambita…

Ricordiamo a tutti i cittadine che potranno seguire in diretta streaming il consiglio comunale del prossimo lunedì dalle 20.30.

Anche lo streaming è stato ottenuto grazie al nostro impegno e determinazione”