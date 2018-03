L’ultimo fioretto della quaresima 2018: donare il pranzo di Pasqua on line

Magari l’avete già fatto a Natale, e siete stati tra i tantissimi che hanno colto il nostro consiglio di fare un regalo di Natale “last minute” che pensava a chi fatica a mettere insieme un pasto.

Ora c’è la possibilità di “bissare”: regalare un pasto, o una spesa famigliare, di Pasqua on line, sempre attraverso il sito www.panedisantantonio.com.

In questa settimana santa, l’ultimo fioretto può essere quindi quello di donare un pasto (5 euro), un pranzo di Pasqua (15 euro) una spesa (20 euro) o una spesa di Pasqua (50 euro) a un povero della città, di quelli che si ritrovano alla mensa della Brunella.

Naturalmente, queste donazioni si possono fare tutto l’anno (e comprendono, tra l’altro, la possibilità di regalare una coperta o un paio di scarpe nuove), ma in questi giorni hanno un valore in più: quello di far festeggiare la Pasqua tradizionale anche a chi non ne ha la possibilità. La donazione si fa on line, tramite carta di credito o Paypal, alla pagina “dona la spesa” del sito dell’associazione.

Ora, per chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia, o semplicemente vuole guardare in faccia le persone che prendono in consegna il dono, c’è anche la possibilità di donare “off-line” presso alcuni negozi di Varese. Si tratta della gioielleria Nicora, in via Manzoni 14; la pasticceria Brenna in piazza Piazza XXVI Maggio 14, e le calzature Molinari, in Piazza della Repubblica 2.