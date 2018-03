Con “L’ultimo volo dello sparviero”, arriva il teatro narrazione varesino

Sabato 7 aprile alle 11, nella sala conferenze del Castello di Masnago, con il Patrocinio del Comune di Varese, verrà presentato il progetto teatrale L’ultimo volo dello Sparviero, che rievoca la storia dell’aereo Savoia Marchetti SM-79 Sparviero scomparso nel 1941 durante una missione nel Mediterraneo e ritrovato vent’anni dopo nel deserto libico.

la celebre ricostruzione dello Sparviero ritrovato, custodita a Volandia

Ad avvolgere in un alone di leggenda la sua vicenda, è stata soprattutto la lunghissima marcia di uno degli uomini del suo equipaggio, il Primo Aviere Giovanni Romanini, il cui corpo fu rinvenuto a quasi cento chilometri di distanza dal relitto.

Romanini era partito alla ricerca di aiuto, camminando per quattro giorni nel deserto prima di morire di sete, caldo e fatica, mentre i suoi compagni, probabilmente feriti, erano rimasti in attesa di soccorsi che non sarebbero mai arrivati.

La storia dello Sparviero, raccontata in molti libri, articoli e in numerosi siti internet, per la prima volta in assoluto viene portata sul palcoscenico sotto l’inedita forma del teatro narrazione, dopo un lungo e meticoloso lavoro di ricerca.

LA PRIMA TEATRALE AL LICEO MUSICALE DI VARESE

Il prossimo 21 aprile, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese, L’Ultimo volo dello Sparviero debutterà invece, con la prima di diverse date già in programma, che verranno illlustrate durante la presentazione del 7 aprile.

Protagonista sarà Luca Maciacchini: l’attore e musicista varesino, uno dei maggiori protagonisti del Teatro-Canzone, sarà sul palco per dare volto e voce alla storiai.

Antonio Zamberletti è invece l’autore della pièce: varesino, scrittore di gialli e spy-story, due volte tra i semifinalisti al Premio Scerbanenco per il miglior noir italiano dell’anno, nonchè sceneggiatore e soggettista presso la Sergio Bonelli Editore.

Regista sarà Elisa Strada, che ha studiato presso le scuole di teatro Quelli di Grock e Scimmie nude e fa parte dell’accademia Teatro Franzato di Varese ed è interprete e regista di numerosi spettacoli teatrali a Milano e Varese, la sua città.

Giorgio Martignoni, varesino, sceneggiatore di fumetti presso la Walt Disney e autore di romanzi per ragazzi, programmi e format radiofonici, nonchè vincitore del New York Screenplay Contest Family Film e del Los Angeles Cinema Festival of Hollywood sarà, insieme a Rossana Girotto, story editor: quest’ultima, scrittrice, di Sesto Calende, ha vinto l’edizione 2014 di Giallo Stresa e numerosi altri concorsi letterari in ambito nazionale.

Barbara di Donato e Raffaele Ferrazzano saranno al supporto tecnico, fotografia e riprese: fotografa professionista, specializzata in progetti scolastici narrativi per immagini, Barbara di Donato ha studiato perfezionamento in Scienze, metodi e poetiche della narrazione presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Nata a Gallarate, vive nei pressi di Varese.

Raffaele Ferrazzano invece è nato in provincia di Enna e vive e lavora a Milano. Regista professionista, si occupa principalmente di videoclip musicali e video pubblicitari per brand nazionali e internazionali.