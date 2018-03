Lunghe file ai seggi: il talloncino antifrode rallenta le operazioni

Tutti in coda per votare. Da questa mattina sono numerose le segnalazioni di lunghe attese ai seggi elettorali: dai 20 minuti ai 45, sino all’ora, tutti in paziente fila per ottemperare al proprio dovere.

A mezzogiorno, il dato dell’affluenza indicava un aumento dei votati di circa il 5% rispetto alle precedenti consultazione del 2013.

Tra le spiegazioni, però, c’è anche la complessità delle operazioni di voto: ogni scheda di Camera e Senato ha un codice antifrode che contiene un numero da abbinare alla singola scheda elettorale. Una volta espresso il proprio voto e ripiegata, la scheda viene consegnata al presidente di seggio che verifica l’esattezza del numero di codice rispetto al votante, quindi strappa il talloncino e la inserisce nell’urna.

L’operazione, sommata ai tempi necessari per leggere la scheda e esprimere il voto, richiede tempi più lunghi del passato.