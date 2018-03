L’Università dell’Insubria apre le porte della sede di Como

Open day dell’Insubria, secondo atto. L’ateneo aprirà le porte della sede di Como sabato 24 marzo.

Per l’Insubriae Open Day 2018, l’iniziativa di orientamento dedicata alle aspiranti matricole, che mira a far conoscere l’offerta didattica, le opportunità e i servizi dell’Ateneo, ci sono già 500 iscritti.

L’appuntamento è al Chiostro di Sant’Abbondio. A partire dalle ore 8.30 i partecipanti potranno ritirare materiale informativo, incontrare docenti e studenti universitari e acquisire informazioni su servizi, opportunità, agevolazioni presso i punti informativi allestiti nel Chiostro. Seguiranno per tutta la mattinata le presentazioni dei Corsi di laurea, a cura di docenti, studenti e laureati.

Sarà inoltre possibile sostenere la prova anticipata di verifica delle conoscenze per il corso di laurea in Economia e management e per quelli in Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo. L’esito positivo della prova consentirà l’immatricolazione senza necessità di ripeterla.

La Scuola di Medicina organizzerà invece la simulazione del test di ammissione.

Il Dipartimento di Diritto Economia e Culture presenterà, a partire dalle ore 9.00, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, con un focus sui nuovi percorsi, “giuridico-forense”; “giuridico-economico”, “linguistico-internazionale”, e i corsi di laurea triennale in Scienze del Turismo e Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale.

Sempre alle ore 9.00 si presenterà il corso di laurea in Economia e Management, con testimonianze, Sportello Info Point e la prova di verifica delle conoscenze iniziali (fissata alle ore 10.15).

Dalle 9.15 alle 10.25 si susseguiranno le presentazioni dei corsi di laurea in Matematica, Chimica e chimica industriale, Fisica. Poi (ore 11.00) gli interessati a questi corsi potranno trasferirsi in autobus (servizio gratuito, previa prenotazione) nel Polo Scientifico di via Valleggio / via Castelnuovo per visitare i laboratori didattici e di ricerca di chimica e di ottica quantistica e partecipare alle attività proposte dal corso di laurea in Matematica (giochi matematici e illustrazione di semplici applicazioni matematiche).

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione presenterà piani di studio e sbocchi occupazionali alle ore 11.00.

Il corso di laurea in Scienze dell’ambiente e della natura si presenterà con quattro mini-workshop di approfondimento su argomenti oggetto del corso; per Scienze Biologiche e Biotecnologie sarà proposta una unica presentazione, in cui verranno spiegate finalità e prospettive dei due percorsi paralleli, con il dettaglio dei due corsi, e i docenti saranno disponibili, a partire dalle ore 10.15, per “Incontri Uno-a-Uno: le tue domande ai docenti del corso di laurea”.

Tutti i corsi di laurea della Scuola di Medicina, ossia corsi di laurea di area Medico-sanitaria e Scienze Motorie, avranno due momenti comuni: la presentazione dell’intera offerta didattica della Scuola alle ore 9.00 e la simulazione del test di ammissione alle ore 12.30; nella parte centrale della mattinata saranno gli studenti a susseguirsi nella presentazione dei diversi corsi di laurea: lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria; lauree triennali in Infermieristica – Ostetricia – Igiene dentale – Fisioterapia – Scienze motorie – Educazione professionale – Tecniche di laboratorio biomedico – Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

L’Insubriae Open Day è social: condividendo storie e immagini con l’hashtag #OpenInsubria è possibile ricevere in omaggio i gadget personalizzati.

Il programma della giornata è disponibile sul sito di Ateneo alla pagina: www.uninsubria.it/openday.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione all’evento utilizzando il form disponibile alla stessa pagina del sito.