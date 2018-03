L’utilizzo degli smartphone lancia il trading on line 2.0

Il trading on line 2.0 cresce supportato dall’utilizzo dello smartphone.

Come dimostrano recenti indagini messe a punto da analisti finanziari quotati, il numero delle transazioni sviluppate dal trading on line nel forex vede un uso sempre più incisivo dello smartphone per portare a compimento le operazioni finanziarie realizzate dai trader.

Si tratta di numeri in costante crescita, destinati ad aumentare ancora, già a partire dall’anno in corso.

Le operazioni riservate agli scambi valutari hanno raggiunto volumi considerevoli in questi ultimi anni, ma ora sono destinati ad un ulteriore balzo in avanti grazie ad un supporto tecnologicamente avanzato qual’è lo smartphone.

A spingere verso l’uso dello smartphone é l’estrema facilità nell’utilizzo, la comodità di compiere operazioni sempre e comunque e in qualsiasi situazione.

Lo smartphone nato per facilitare la comunicazione sta diventando uno strumento utilissimo in comparti diversi, non ultimo quello della finanza.

Il ruolo dello smartphone nelle nostre vite

Degli smartphone non si potrà più fare a meno.

Oggi li usiamo praticamente in ogni circostanza. Lo smartphone ci permette di tenere sotto controllo i social, scaricare ed inviare immagini, leggere la posta, navigare su internet, fruire di giochi.

Grazie alle app, scaricate sul device, si possono ottenere un mare di informazioni dai ristoranti alle indicazioni sulla raccolta differenziata, dagli orari dei mezzi pubblici al contatto diretto con la banca di fiducia, dalla lettura del giornale agli acquisti.

E ora lo smartphone consentirà di accrescere le operazioni finanziarie e di dedicarsi al trading on line praticamente in ogni frangente collegandosi con le piattaforme on line.

Le piattaforme on line, strumento di ultima generazione

Le piattaforme, come sottolineano gli esperti di TradeStation Global consentono di fare trading in ambito forex a prezzi competitivi.

Si tratta di software evoluti che permettono ai trader di operare nel trading on line anche grazie all’utilizzo dello smartphone.

Dai dati resi noti sull’utilizzo del device nel settore del trading online forex, e nei mercati delle materie prime e dei tassi, risulta che il 61% dei trader intervistati scaricherà a breve una app per poter fare trading sul proprio smartphone, mentre lo scorso anno era propenso all’utilizzo del cellulare per investimenti solo il 31%.

Il trading on line: più consueto l’utilizzo di Pc e tablet

Per fare trading on line chi opera nel settore utilizza prevalentemente strumenti elettronici come Pc, laptop o tablet.

Una scelta imposta dai software disponibili. Infatti molte piattaforme dedicate al trading on line vengono fornite dai broker solo in versioni realizzate ad uso e consumo dei desktop, ed hanno una scarsa o limitata funzionalità sulle app.

Inoltre i software prodotti per i desk dei computer vantano versioni più complete e reggono meglio il confronto con gli smartphone, ma le cose stanno cambiando perché le operazioni eseguite sugli smartphone possono essere portate a termine più rapidamente ed in maniera più efficace.

Le piattaforme tradizionali godono di una visibilità più accurata per poter scorrere ad esempio grafici e proiezioni, quindi consentono un’analisi del mercato completa, utile per poter operare fruendo del maggior numero possibile di informazioni. Ma a breve tutto ciò sarà possibile anche utilizzando uno smartphone.