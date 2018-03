M5s fa boom, ma è il centrodestra avanti

Il risultato del Movimento 5 Stelle è indubbiamente straordinario (tra il 31 e il 33,%%) ma conti alla mano è il centrodestra unito che ha vinto le elezioni, con il 37-37,5% dei viti al proporzionale, a cui vanno aggiunti i seggi uninominali (che al nord sono largamente favorevoli a Lega e Forza Italia).

Alle ore 3 non è ancora chiaro se il computo dei seggi tra camera e senato potrà dare una maggioranza. Ma potrebbe profilarsi la necessità di un allargamento della maggioranza di centrodestra. Nella note il sorpasso della Lega su Forza Italia sembra consolidarsi, questo porterà Matteo Salvini a diventare il candidato premier in pectore.

Il Pd è stimato molto basso, sotto il 20%. Un risultato che in teoria, secondo una certa grammatica politica, dovrebbe portare alle dimissioni del segretario Matteo Renzi. Il Pd potrebbero tornare in gioco in caso di necessità di un governo di larghe intese, ma la dura sconfitta elettorale è innegabile.