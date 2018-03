Madre Teresa, una serata per aiutare il poliambulatorio

Anche quest’anno cominciano con la primavera gli spettacoli ad ingresso libero il cui ricavato servirà ad aiutare il poliambulatorio di prevenzione oncologica di Cuveglio

Qui la LILT sezione Valcuvia esegue attraverso validi professionisti visite completamente gratuite al seno con ecografia, visite dermatologiche (mappatura nei) ,visite urologiche (prevenzione prostatica) e infine visite ginecologiche con pap test.

Lo spettacolo in programma ha il titolo “Il dono” storia in musica e prosa sulla meravigliosa vita di Madre Teresa di Calcutta verrà messo in scena il venerdì 6 aprile ore 21 presso la sala polivalente di Cuveglio piazza Marconi 1.