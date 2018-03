Una maglia speciale per i dieci anni degli Unni

Quella in corso è una stagione speciale per gli Unni, la squadra di rugby della Valcuvia che – a livello seniores – disputa il campionato di Serie C2. Il 2018 è infatti l’anno del decennale per il club presieduto da Alberto Ballarin che si sta muovendo con una serie di iniziative per festeggiare la ricorrenza.

Sabato scorso, 17 marzo, il Teatro Periferico di Cassano Valcuvia ha ospitato un incontro al quale hanno partecipato tanti amici della società. Il clou dell’evento è stata la presentazione della maglia celebrativa dei dieci anni, subito molto apprezzate da tutti i presenti. Le prime tre casacche speciali sono state consegnate al fondatore del club, Cecco Lenotti, al sindaco di Cassano Valcuvia Andrea Magrini e a Paolo Foresio, titolare dell’agenzia assicurativa Groupama Varese Centro che ha sponsorizzato le maglie.

Il presidente Ballarin, nel suo discorso, ha voluto anzitutto fare tre ringraziamenti: «Il primo all’amministrazione comunale di Cassano Valcuvia per la disponibilità dell’impianto sportivo in una prospettiva di lungo termine. Il secondo va all’agenzia Groupama di Varese Centro per il contributo che ha reso possibile la realizzazione della nuova maglia, il terzo non meno importante va a tutti i soci di Asd Rugby Valcuvia, dai piccoli del minirugby ai giovani juniores fino alla prima squadra seniores. Grazie ai nostri allenatori, collaboratori e ai genitori che prestano volontariamente il loro tempo per il bene dell’associazione».