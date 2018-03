Magliette e gadget personalizzati: cresce la moda del fai da te

La moda è un qualcosa che si evolve costantemente dando vita a tendenze spesso particolari, qualche altra volta richiami di un qualcosa già visto in passato, ma pur sempre strade da seguire per non rischiare di essere tagliati fuori.

Quella che viviamo è un’epoca fortemente caratterizzata da una corsa continua a nuove idee e spunti alternativi dato che molto, se non tutto, è stato già sperimentato e testato. Le nuove tendenze ci parlano di fantasia al potere, creatività cui dare libero sfogo per creare prodotti assolutamente originali e pur sempre di qualità.

Dato che come sempre, negli ultimi anni, tutto quello che è cambiamento passa inevitabilmente dalla rete, anche in questo caso internet ha voluto imprimere il proprio marchio a queste nuove tendenze nel campo della moda. Come?

Da un po’ di tempo si sta assistendo alla crescita del concetto di vestiti e gadget personalizzati fai da te. Aziende che delocalizzano online e mettono a disposizione sul proprio portale un software per creare e personalizzare, ad esempio, magliette, cappelli, felpe, borse, zaini e quant’altro possa contribuire a fare tendenza. Un esempio è il portare Gedshop.it, tra i più originali in quanto a tipologia di prodotti da poter andare a personalizzare.

Il meccanismo è piuttosto facile e in linea di massima comune a quasi tutti i portali: l’utente deve soltanto navigare nel sito, scegliere il prodotto che desidera, quindi andare a settare le varie impostazioni riferite a colore, materiale, dimensioni e, ovviamente, personalizzazione. Che può essere un logo o una foto da far stampare sul gadget o capo di abbigliamento scelto.

Una volta creato il proprio prodotto, tutto quello che si deve fare è inviare l’ordine con un semplice click; e attendere qualche giorno che venga recapitato a casa, nella quantità che si è andati a indicare.

Un approccio piuttosto rivoluzionario che ha cambiato il concetto di moda dalle fondamenta e che ha reso l’utente finale anche attore primario, creatore lui stesso del capo di abbigliamento che andrà a indossare o del gadget da sfoggiare. Un’idea che ha fortemente presente il concetto di inclusione e partecipazione, come da sempre la rete ha fatto garantendo al contempo una spersonalizzazione ma anche un approccio diretto nel decidere le cose.

Con questa impostazione oggi tutti possono dar vita alla propria fantasia e creare, in pochi passaggi e con un semplice click, come provetti stilisti, capi di abbigliamento personalizzati da indossare.