Mai così incerto: è un “Laghi” con tanti favoriti

Sedici vetture tra WRC ed R5, alcuni grandi nomi nelle altre classi, una novantina di equipaggi iscritti a promettere battaglia in tutte le categorie. Fare un pronostico per il Rally dei Laghi non è mai stato così difficile come in questa 27a edizione, ricchissima di pretendenti al trono. E non solo perché al via ci saranno ben sette vincitori del passato (otto se contiamo Mauro Miele che conquistò due volte il rally “Aci Varese), ma anche perché ci sono diversi iscritti alla ricerca del primo successo su Cuvignone e dintorni. (foto in alto: il podio 2016 con Miele 1°, Crugnola 2° e Pedersoli 3°)

ASSALTO A CRUGNOLA

Andrea Crugnola, all’esordio con Danilo Fappani, è il campione uscente e resta uno dei piloti più attesi a bordo della Fiesta R5 n°12 con cui parteciperà al Campionato Italiano. Nella sua classe però dovrà fare i conti con un altro prodotto locale, Giò Dipalma, che vanta punte di velocità eccellenti e ha tra le mani una Skoda Fabia R5 (n° 11, navigata da “Cobra”) di cui si parla benissimo. Ma è ovvio che anche tra le WRC ci siano grandi favoriti: Simone Miele (con Roberto Mometti) avrà la Ds3 (n° 3) che ben conosce ed è il primo da tenere in considerazione. Discorso simile per Beppe Freguglia, quattro volte vincitore a Varese e pronto con la Fiesta n° 6 con Lisa Bollito alle note.

PORRO-PEDERSOLI: I PERICOLI ARRIVANO DA FUORI

Ma è indubbio che i due “stranieri” di punta su WRC, il comasco Paolo Porro (Fiesta n°1) e il bresciano Luca Pedersoli (C4 n°2) hanno tutte le carte in regola per puntare al successo generale, anche perché hanno già partecipato al “Laghi” e quindi ora conoscono le insidie di un percorso su cui i varesini sono indubbiamente favoriti. Arriva da fuori anche Giuseppe Testa (Fiesta R5 n° 4) che ha un solo torto, quello di essere all’esordio su Cuvignone e dintorni. Per il resto, ha tutto – vetture, piede ed esperienza – per puntare al vertice. Tra i campioni del passato ha la WRC anche il lavenese Pippo Pensotti (Fiesta n°7) mentre il “dakariano” di Busto, Diok Toia torna ai rally con una Fabia R5 (n°14). Nella classe maggiore ci sono anche il mitico Mauro Miele (n° 8, Fiesta, in previsione al Tour de Corse) e Mirko Puricelli (Ds3 n°9) che guida il drappello svizzero.

Con le R5 c’è un altro campione del “Laghi”, il comasco Marco Roncoroni (Fiesta n°15), poi spazio all’esperto David Bizzozzero, a Luca Potente, Simone Bertolotti e Guido Zanazio.

TANTA QUALITA’ IN R3 E R2

Con poche vetture S20 e S16 al via (Rodili e Rizzello nella prima classe, Barsa Re favorito nella seconda), sono R3 e R2 le categorie in cui si preannuncia tanta battaglia quanta qualità.

In R3 i protagonisti locali, Matteo Bosetti e Alessandro Marchetti (due vittorie di classe a testa nelle ultime 4 edizioni) dovranno vedersela con lo svizzero Daldini, il piemontese Pinzano e soprattutto l’emiliano Ivan Ferrarotti, pluricampione italiano a due ruote motrici e al via con il numero 5 per via della priorità Aci su una Clio R3T.

Duello spaziale in R2 dove i varesini Damiano De Tommaso (giovanissimo e già con esperienza nel Mondiale) e Andrea Spataro possono davvero fare numeri e tempi clamorosi con le loro Peugeot 208 R2B.

IL TROFEO SAREDI E LE PICCOLE

Torna anche quest’anno il Trofeo Saredi che premierà il vincitore della classe A7 ed E7: otto i bolidi al via tra cui Vanni Maran, che vinse il “Laghi” nel 2007 e che partecipa con una Renault Clio.

Le classi tradizionalmente più affollate e combattute, quelle delle vetture più piccole e accessibili, contano una trentina di equipaggi, in gran parte di categoria S3 ed S2 (in pratica le ex N3 ed N2). In questo gruppone anche un pilota tedesco con lunga esperienza al “Laghi”, Jurgen Hohlheimer, su Fiat Punto K10.

IL LIVE DI VARESENEWS

VareseNews racconta – fin dai giorni precedenti al via – il 27° Rally dei Laghi” con un lungo liveblog che contiene notizie, immagini, curiosità e tanto altro. La diretta è possibile grazie al contributo degli sponsor: “Marazzato Auto”, “Caffè Chicco d’Oro” e “FAI – Villa e Collezione Panza”.

CLICCA QUI per visualizzare al meglio il liveblog