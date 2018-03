Ha malmenato la compagna, non potrà più avvicinarsi a lei

Aveva malmenato la compagna, che era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. E ora, a distanza di due mesi, la Procura ha disposto l’allontanamento dell’aggressore, che non potrà avvicinarsi alla vittima.

La misura coercitiva è stata eseguita sabato scorso dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Gallarate.

La storia inizia a metà gennaio scorso: una Volante del Commissariato diretto da Fabio Mondora era intervenuta nel cuore della notte in una zona ai margini del centro di Gallarate, per una lite in famiglia. La donna, una 44enne, era stata aggredita dal compagno di 50 anni, A.E.. La vittima ha raccontato di precedenti maltrattamenti, che si aggiungevano all’episodio avvenuto appunto quella notte (a seguito del quale ha avuto una prognosi di 30 giorni.

Il sostituto procuratore di Busto Arsizio Rosanna Stagnaro ha poi chiesto la misura coercitiva dell’obbligo, per il 50enne, di non avvicinarsi al domicilio e al luogo di lavoro della vittima, imponendo una distanza minima dai due luoghi di almeno 500 metri. La richiesta della Procura è stata accolta dal Gip Nicoletta Guerrero ed eseguita appunto sabato scorso dagli agenti di Gallarate.