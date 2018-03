A Malnate la Coppa Italia Fink 2018

Domenica 11 marzo dalle ore 10.00, al Palazzetto dello Sport di Malnate di via Gasparotto si svolgerà una importante competizione di arti marziali: la Coppa Italia Fink 2018.

La manifestazione vedrà in palio il prestigioso trofeo in tutte le categorie, sia maschili sia femminili: bambini (al mattino), juniores e senior (al pomeriggio).

Il Ju Jitsu metodo Nippon Kempo è un’arte marziale tradizionale giapponese sviluppata nel 1932 da Muneomi Sawayama.

Da un punto di vista tecnico, è un sistema di arte marziale basato su tecniche di calci e pugni, parate e blocchi, proiezioni, leve articolari e combattimento in piedi e a terra.

I praticanti apprendono queste tecniche nella massima sicurezza con equipaggiamento protettivo (la corazza – bogu – che richiama l’armatura degli antichi samurai), poiché l’arte è a pieno contatto.

In Giappone è praticato in oltre 100 università e fa parte dell’addestramento in molte forze di polizia.

L’iniziativa è organizzata dalla Asd San Martino Or.Ma. in collaborazione con Asd Fink.