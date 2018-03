Malnate, «L’anno prossimo la nuova biblioteca»

Un’immagine non ufficiale del posizionamento del nuovo centro

«Vogliamo realizzare questa opera nel 2019». Parola del vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Piero Battaini, che presenta il progetto per il nuovo polo culturale, all’interno del quale nascerà la nuova biblioteca.

L’edificio sorgerà alle spalle del Municipio, verso piazza delle Tessitrici. Per costruire la struttura verranno abbattuti gli ex uffici tecnici – inutilizzati perché pericolanti –, parcheggi interni e vecchia palestra compresi, mentre rimarranno integri gli archivi comunali.

«Abbiamo a disposizione 700mila euro – spiega l’assessore Battaini – e vogliamo utilizzare questa cifra per la realizzazione di un primo lotto funzionale, che permetterà un possibile ampliamento futuro. Quando avremo il progetto definitivo si potrà anche partecipare a bandi per reperire ulteriori risorse. Il disegno attuale prevede una struttura a più piani, con aree da utilizzare per attività culturali e che ovviamente comprenda la nuova biblioteca».

Gli edifici che verranno abbattuti per far posto al nuovo polo culturale

In questo momento la biblioteca civica di Malnate è all’inizio di via Volta, al confine con piazza Repubblica, dopo che gli spazi dell’edificio di via Matteotti sono stati adibiti a uffici comunali. La sistemazione attuale è un locale troppo piccolo per una realtà cittadina come quella malnatese, in continua crescita. Ecco perché un nuovo polo culturale era in cima al programma dell’amministrazione.

Dal 14 giugno 2004 il servizio è stato reso più rapido e puntuale dall’organizzazione di un servizio di prestito del sistema bibliotecario “Valli dei Mulini”, che fa capo proprio a Malnate.

Dal 5 maggio 2008 si possono prenotare libri anche on line sul sito : http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

Tornando al progetto per la realizzazione del nuovo polo, Battaini spiega i prossimi passi: «Ora dobbiamo avviare la gara d’appalto. Le risorse sono quelle citate (700 mila euro, ndr). Speriamo di realizzare l’opera nel 2019».