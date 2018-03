Malnate.org da piazza virtuale a osservatorio sulla città

Computer, telecamera e tanta passione per quello che accade in città. Sono questi gli strumenti con cui, dal loro “osservatorio” nel centro storico di Malnate, Mitzi Conato ed Enzo Michieletto raccontano da tredici anni vita, eventi culturali e dibattito politico attraverso Malnate.org, la “piazza virtuale” della comunità malnatese.

«Abbiamo iniziato quasi per caso – racconta Mitzi Conato – Con la nostra associazione di promozione culturale Music House facevamo tante iniziative, e il sito è nato per pubblicare le foto di Enzo che raccontavano questi eventi; poi, prima che si entrasse nell’era dei social, ci eravamo accorti che c’era bisogno di uno spazio che desse voce alla comunità. Sono nati così i forum sui temi “caldi” della città, i resoconti e poi le dirette dai consigli comunali, lo spazio per le associazioni».

Una “piazza virtuale” che dal 2005 racconta Malnate giorno dopo giorno: non una testata giornalistica ma un “progetto di cooperazione esteso a tutti coloro che intendono tuffarsi nella realtà del proprio territorio”.

A dare corpo e voce a queste realtà l’instancabile Mitzi, che con un paziente e quotidiano lavoro di desk raccoglie e organizza le voci di questa piazza, dà spazio ad iniziative, realizza ogni giorno la rassegna stampa, mentre Enzo dedica gran parte del suo tempo libero e realizzare i filmati che, negli anni, hanno preso il posto delle gallerie fotografiche.

Con il tempo anche Malnate.org ha un po’ cambiato pelle, ma non lo spirito di servizio delle origini: l’avvento dei social ha tolto un po’ di audience ai forum, che per anni sono stati luogo di accesissimi dibattiti, ma sempre più malnatesi (e non solo) seguono le dirette dei consigli comunali, usano Malnate.org per leggere la rassegna stampa, seguono il calendario degli eventi cittadini. «In tutto un migliaio di accessi al giorno, con punte più alte quando ci sono eventi particolari o il consiglio comunale».

Particolarmente apprezzato il lavoro di post produzione sulle dirette dall’aula consiliare: «Da qualche tempo abbiamo creato con un nostro collaboratore un programma che ci permette di indicizzare sul video del consiglio comunale tutti gli interventi. Un lavoro faticoso,ma che permette di fruire più facilmente di questo servizio».

Un gran lavoro, quello di Malnate.org, portato avanti con esemplare continuità e con un ristretto numero di collaboratori: «Sarebbe bello riuscire a coinvolgere altre persone attorno a questo progetto – dice Enzo – Qui c’è spazio per racconti, video, interviste, rubriche. Siamo sempre improntati al dialogo e alla collaborazione, chiediamo solo senso di condivisione e un po’ di continuità».