Maltempo, protezione civile: “ordinaria criticità”

Che il weekend non prometteva bello per quanto riguarda il meteo era risaputo, ma dopo un sabato di pioggia, ci aspetta una domenica anche più bagnata.

Dalla protezione civile della Regione Lombardia è infatti arrivato l’avviso di “ordinaria criticità” per rischio idrogeologico, idraulico, temporali, vento forte e neve.

In particolare per la nostra provincia si segnala ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idraulico, a partire dalla mezzanotte di sabato.

Sintesi Meteorologica – Sulla regione è atteso un rapido ed intenso passaggio perturbato tra la tarda serata di oggi, sabato 10 marzo, e la sera di domani, domenica 11 marzo.

La fase acuta delle precipitazioni è prevista tra le ore 6.00 e le 18.00 di domenica 11 marzo. Su Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano sono possibili fenomeni locali più intensi. Su Oltrepò Pavese attesi rovesci o temporali forti.

Vento forte con fase acuta tra le 11.00 e le 16.00 di domenica 11 marzo con possibili locali rinforzi sulla Pianura Orientale. Per la giornata di lunedì 12 marzo è prevista residua instabilità con precipitazioni deboli e sparse.