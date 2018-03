Maltempo su tutta la provincia: al Campo dei Fiori oltre 20 cm di neve

E’ stato annunciato e puntuale è ritornato il maltempo che in questo pazzo mese di marzo si alterna a giornate già primaverili.

L’intera provincia si è risvegliata sotto una pioggia incessante e alle quote più alte sotto la neve. Al Campo dei Fiori già nella prima mattinata nei pressi dell’Osservatorio Astronomico si potevano contare 20 cm di coltre bianca. Nevica anche al Cuvignone tanto che gli organizzatori hanno dovuto sospendere la prove dalla mattina del Rally dei Laghi.

Le previsioni non sono incoraggianti: il maltempo continuerà per tutto il giorno; anche se nel pomeriggio ci sarà un lieve miglioramento, le precipitazioni ritorneranno intense nella nottata e nella giornata di domenica. Il Centro Geofisico Prealpino prevede neve oltre 1000m al mattino e fino a 600m in serata.

Le temperature oscilleranno tra le minime di 4-6 gradi a massime intorno agli 8-10 gradi.

Nella foto l’immagine della webcam del Campo dei Fiori alle 9.25